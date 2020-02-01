Суд ЄС припинив повноваження представників Британії

Суд ЄС оголосив про припинення мандату представників від Великої Британії у своєму складі, а також про продовження юрисдикції у пов’язаних із Британією провадженнях до завершення перехідного періоду, передбаченого Угодою про Brexit.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Суду ЄС.

"Суд Євросоюзу формально взяв до відома факт, що вихід Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з ЄС несе ефект припинення мандату британських членів в (Європейських) інституціях з опівночі 31 січня 2020 року. Склад суддів суду ЄС, встановлений у кількості одного представника від країни-члена для Суду ЄС і по два представника від кожної країни-члена для Суду загальної юрисдикції ЄС, скорочується з моменту виходу Британії з ЄС", - йдеться у повідомленні.

Разом з цим, кількість членів офісу Генерального адвокату Суду ЄС, яка встановлена рішенням Ради ЄС від 25 червня 2013 року, залишатиметься незмінною, та складатиме 11 членів.

Оскільки кандидатури для призначення на посаду Генерального адвокату мають бути запропоновані урядами країн-членів, чинний керівник офісу Елеонора Шарпстон, представниця Британії, продовжуватиме виконувати обов’язки відповідно до Статуту Суду ЄС до моменту передання повноважень наступнику.

За умовами Угоди про вихід Британії з ЄС, юрисдикція Суду ЄС продовжує розповсюджуватися на будь-які провадження, порушені Британією або проти неї до завершення перехідного періоду, граничний термін якого встановлено 31 грудня 2020 року. Суд ЄС також продовжує юрисдикцію щодо винесення попередніх рішень за запитом судів або трибуналів Великої Британії, які будуть зроблені до завершення перехідного періоду.

"Суд ЄС відзначає великий внесок всіх своїх колишніх членів від Великої Британії у Європейську інтеграцію в цілому та у здійснення прецедентного права в рамках Суду ЄС і особливо – Суду ЄС загальної юрисдикції", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Європарламент уточнив зміни у своїй структурі після Brexit

Як повідомлялося, 1 грудня опівночі за центральноєвропейським часом набула чинності Угода між Великою Британією та Європейським союзом щодо Brexit.

Вона передбачає впорядкований вихід Британії з блоку та охоплює права громадян, фінансові питання, перехідний період, протоколи щодо Ірландії та Набуття чинності угоди означає початок перехідного періоду, який триватиме до 31 грудня 2020 року. Він потрібний для того, аби громадяни та підприємства мали більше часу для адаптації до нових умов.

Упродовж нього ЄС і Британія мають погодити нову угоду щодо майбутнього партнерства, на основі Політичної декларації, яку сторони погодили у жовтні 2019 року. Єврокомісія прийме широкі попередні рекомендації щодо проведення таких переговорів до 3 лютого, після чого Рада ЄС із загальних справ має ухвалити мандат на переговори. Після цього сторони можуть формально розпочати переговорний процес.