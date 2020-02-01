Європарламент уточнив зміни у своїй структурі після Brexit

Після Brexit змінюється структура Європейського парламенту, оскільки 73 депутати від Великої Британії надалі вже не є членами цієї євроінституції.

Із цих 73 депутатських місць 27 розподілено між країнами-членами, відповідно до пропорційного співвідношення кількості населення відповідних країн, 46 депутатських місць зарезервовано для депутатів, які прийдуть до Європейського парламенту в результаті подальшого розширення ЄС, повідомляється на сайті Європарламенту.

Таким чином, загальна кількість депутатських місць у Європарламенті після виходу Великої Британії зменшилася із 751 до 705.

Кількісне представництво країн-членів у Європарламенті змінилося таким чином: Німеччина (незмінна кількість 96), Франція - 79 (кількість зросла +5), Італія - 76 (+3), Іспанія - 59 (+5), Польща - 52 (+1), Румунія - 33 (+1), Нідерланди - 29 (+3), Бельгія - 21, Чеська Республіка - 21, Греція - 21, Угорщина - 21, Португалія - 21, Швеція - 21 (+1), Австрія - 19 (+1), Болгарія - 17, Данія - 14 (+1), Словаччина - 14 (+1), Фінляндія - 14 (+1), Ірландія - 13 (+2), Хорватія - 12 (+1), Литва - 11, Латвія - 8, Словенія - 8, Естонія - 7(+1), Кіпр - 6, Люксембург - 6, Мальта - 6.

Змінилася також структура Європарламенту у представництві політичних партій за кількістю депутатських місць та відсотковим співвідношенням до загальної кількості депутатів.

EPP (Європейська народна партія): було 182, стало - 187, 26,6% (+2,3%);

S&D (Прогресивний альянс соціалістів і демократів): було 154, стало - 148, 21,0% (+0,5%);

Renew Europe (Оновлення Європи): було 108, стало - 97, 13,8% (-0,6%);

Greens/EFA (Група зелених/Європейський вільний Альянс): було 74, стало - 67, 9,5% (-0,4%);

Identity and Democracy Group (Група ідентичності та демократії): було 73, стало – 76, 10,8% (+1,1%);

ECR – (Група європейських консерваторів і реформістів): було 62, стало - 68, 8,8% (без змін);

GUE/NGL – (Конфедеративна група Європейських об’єднаних лівих – Нордичних зелених лівих): було 40, стало – 40, 5,7% (+0,4%);

NI – (депутати, що не приєднані): було 53, стало – 27, 3,8% (-3,3%).

Як повідомлялося, країни-члени мають, якнайшвидше представити 27 нових членів Європарламенту з-поміж політиків, які брали участь у Європейських виборах у травні минулого року. Повноваження таких депутатів формально розпочинаються від сьогодні, 1 лютого 2020 року.