Експонати музею історії України "заговорять" QR-кодами

У Національному музеї історії України планують запровадити систему QR-кодів, за допомогою якої можна буде детальніше познайомитися зі знаковими експонатами.

Про це повідомляє пресслужба закладу.

"У нас чудова новина. Ми робимо доступні описи експонатів за QR-кодами. Вже підготували короткі змістовні описи для близько 250 найзнаковіших та найпомітніших експонатів музею. І нині працюємо над остаточним упровадженням мережі QR-кодів у музеї", – йдеться в повідомленні.

Доступ до описів у всіх залах постійної експозиції зможе отримати кожен відвідувач зі смартфоном – достатньо буде лише зісканувати код. Усі описи представлять українською та англійською мовами. Вони будуть доступні, зокрема, на сайті музею разом зі світлинами експонатів.

Також у музеї планують створити відповідний мобільний додаток, якщо система сканування за QR-кодами отримає позитивні відгуки від відвідувачів.

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Як зауважили в Національному музеї історії України, в його колекції зберігається близько 800 тисяч експонатів. І лише невелика частина з них представлена у постійній експозиції. Проте навіть така кількість експонатів – величезна, кожен із них по-своєму унікальний та має власну неповторну історію знаходження, дослідження і потрапляння до музею. Часто цінність історії предмета є чи не важливішою за сам експонат. Поки що дізнатися ці історії непросто – обсягу етикетки недостатньо, а детальніше про експонат може розповісти лише науковець на спеціальних тематичних екскурсіях. І саме система QR-кодів має допомогти розв'язати цю проблему.

Фото: @nmiuu