У Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї 14 лютого відкрили виставку про села Волоківської ОТГ. На ній презентовано й колекцію весільних суконь, адже саме вони зробили село Волока відомим.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас є ціла серія виставок, які називаються "Моє рідне село". Сьогодні представляємо Волоківську ОТГ. Сюди входять села Волока, Грушівка та Валя Кузьмин. Є тут дуже цікаві етнографічні колекції, неймовірно цікава нумізматична колекція, яка представлена золотими дукатами тощо. Також є сучасний одяг і сучасні традиції, які збережені і продовжуються в цих селах. Крім того, у селі Волока працюють підприємства з пошиття весільних суконь, роботи яких відомі далеко за межами Буковини. Вони шиють сукні, які продаються у багатьох країнах світу", - розповіла завввіділом краєзнавчого музею Неля Кириченко.

У Чернівцях представили виставку суконь, які шиють у "весільному" селі / Фото: Віталій Олійник, Укрінформ

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Виставка експозиції сіл Волоківської ОТГ носить символічну назву "Від чорного до білого", що відтворює історію розвитку роду занять місцевих жителів.

"Тут представлений початок життя наших сіл. Починаючи від церковної книги першої церкви 1829 року. ...В нашому селі працювали в основному на полях. Тому виставка і називається "Від чорного до білого". Тобто від землеробства, від землі, яку обробляли наші предки, і до весільних суконь, чим ми зараз знамениті", - додав заступник голови Волоківської ОТГ Василь Паламарюк.

Виставка в обласному краєзнавчому музеї працюватиме з 14 лютого до 10 березня.