Фестиваль у Чернівцях запропонував поринути в романтику музики

У Чернівцях розпочався триденний фестиваль сучасної та інструментальної музики InStrum Fest. Стартував захід концертом класичної музики у Мармуровій залі Чернівецького університету.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Обрали днем відкриття саме День Валентина, бо хочеться скористатися можливістю розширити культурний туризм у Чернівцях. Ми хочемо створити для мешканців й гостей міста святкову атмосферу й поринути в романтику музики й чернівецької архітектури", - розповіла організаторка фестивалю Тетяна Воронова.

Естафету Чернівці перейняли від міста Заліщики Тернопільської області, де торік відбувся перший фестиваль InStrum Fest.

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"У дні виступу будуть проводитися різні екскурсії, огляди, тури тощо. І вони будуть цікаві й особливі, вони нагадуватимуть, що Чернівці є музичним містом і з великим музичним потенціалом", - зазначила Воронова.

Завершальний концерт фестивалю відбудеться в греко-католицькому соборі на вулиці Руській.