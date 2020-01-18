У Чернівцях обласні музеї проводитимуть безкоштовні екскурсії

У Чернівцях в обласних музеях щомісяця організовуватимуть Дні відкритих дверей, під час яких проводитимуть безкоштовні екскурсії для всіх охочих.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла в.о. заступника голови Чернівецької ОДА Ірина Ісопенко.

"Під час наради із керівниками обласних музеїв ми вирішили розширити доступність музейних експозицій для буковинців та гостей області. Тому кожного другого вівторка місяця в наших музеях запроваджують Дні відкритих дверей. Кожен охочий зможе не лише відвідати музей та подивитися експонати, а й послухати безкоштовні екскурсії працівників музеїв", - сказала Ісопенко.

Як зазначає Чернівецька обласна державна адміністрація на своїй сторінці в Facebook, ближчими до відвідувачів стануть Художній музей, Краєзнавчий музей, Музей народної архітектури та побуту (скансен), Меморіальний музей Володимира Івасюка, Літературно-меморіальний музей Ольги Кобилянської та Літературно-меморіальний музей Юрія Федьковича.

Найближчий День відкритих дверей в обласних музеях Чернівців відбудеться вже 11 лютого.