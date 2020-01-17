"Свято пампуха" відбудеться вихідними у Львові

У Львові 18 січня стартує один із найулюбленіших і найсмачніших фестивалів – “Свято пампуха”, який проводиться вже одинадцятий рік поспіль і щоразу приваблює до Музею народної архітектури і побуту тисячі місцевих мешканців та гостей міста.

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

"Цими вихідними, 18−19 січня, у Музеї народної архітектури і побуту відбудеться 11-й фестиваль "Свято пампуха". Всіх відвідувачів безкоштовно частуватимуть пампушками. Найвправніші львівські господині випікають для свята сотні пампухів, хваляться рецептами та новими кулінарними знахідками, частують всіх відвідувачів та встановлюють свої "смачні рекорди", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі гості свята долучаться до давніх галицьких звичаїв, насолоджуватимуться виступами кращих вуличних вертепів та дитячих ансамблів.

Під час "Свята пампуха" кожен охочий може взяти участь у різноманітних конкурсах: на найкращий Різдвяний вертеп, на найшвидше поїдання пампухів, на найкращу господиню, на "Наймилішого ангелика" та "Найкапоснішого чортика".