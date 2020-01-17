Веломандрівників на Хмельниччину приваблюватимуть "Легендами Пониззя"

У Староушицькій об’єднаній територіальній громаді, що на Хмельниччині, розробили нові туристичні продукти – велосипедно-водний маршрут "Легенди Пониззя" та велоквест.

У такий спосіб громада планує розвивати зелений туризм, повідомляє "Суспільне".

Зазначається, що з осені Староушицька громада почала співпрацювати з хмельницьким веломандрівником Сергієм Толстіхіним. Спільно напрацювали туристичний веломаршрут територією громади, який презентують цього сезону.

"Велосипедами можна на 2-3 дня заїжджати в громаду з зеленими садибами, ми познайомилися з цими власниками і стараємося їх так періодично збирати, працювати з ними. Щоб мандрівники тут на ніч-дві могли затриматися і не тільки Бакоту подивитися", - зазначив голова ОТГ Анатолій Тимчук.

На думку ж Толстихіна, внутрішній туризм, попри безліч культурних пам’яток та цікавих місць, на Поділлі розвинений слабо, і разом з однодумцями хоче змінити це.

"Разом з нашими партнерами зі Старої Ушиці ми робимо пілотний проєкт, один із зелених маршрутів, який буде, називається "Легенди Пониззя". Ми його плануємо зробити велосипедно-водний, там буде теж частина ділянки пройдена судном. І будемо запрошувати різні туристичні групи, щоб вони приїжджали і власне кажучи проїжджали цей маршрут, принагідно потрапляючи в різні цікаві місця. Як от до Миколи Прудивуса, який вирощує лікарські трави, дуже велике підприємство, і ми з ним розробляємо концепцію такої трав’ярні. Також цей регіон славиться своїми винними традиціями, сирами, і ми плануємо, що турист зможе заїхати в кожну з цих локацій, зробити якусь дегустацію і лишити кошти", - каже Сергій.

Окрім туристичного маршруту, відпочивальникам у Староушицькій громаді планують з травня пропонувати і такий туристичний продукт, як велоквест. Задумалися тут і над створенням туристично-лікувального комплексу.

Варто зазначити, що Староушицька громада об’єднує села на берегах Дністра з унікальними природними ландшафтами, які приваблюють туристів з усього світу. Крім того, на території громади розташоване одне із природних чудес України – урочище Бакота та пам’ятка культурної спадщини – Бакотський скельний монастир.