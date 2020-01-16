У нацпарку "Північне Поділля" з'явиться героїчний маршрут для туристів
Про це повідомляє пресслужба Львівської облдержадміністрації.
"Працівники відділу рекреації Національного природного парку "Північне Поділля" спільно з громадськими активістами села Вороняки Золочівського району приступили до реалізації проєкту нового пішого туристичного маршруту із назвою "Стежками Героїв села Вороняки", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що новий туристичний маршрут буде християнсько-патріотичний та історично-краєзнавчий, а його протяжність становитиме майже 12 км. Уздовж маршруту розташовано багато різноманітних природних та рукотворних об’єктів, які, переконані в ОДА, можуть зацікавити мандрівників усіх вікових категорій.
Проходячи за маршрутом "Стежками Героїв села Вороняки", туристи матимуть нагоду ознайомитися з історією села, його святинями. Зокрема, зможуть пройтися Хресною дорогою та побувати у величному сільському храмі на честь Жінок-Мироносиць.
Також на маршруті є пам’ятні знаки, що свідчать про місця загибелі місцевих вояків УПА, які полягли в боях за незалежність України у буремні воєнні та післявоєнні роки, та залишки руїн повстанських криївок.
Серед природних об’єктів, що трапляються уздовж маршруту, – водні джерела, ставок, просторі луки та лісостани в південних околицях села Вороняки – заповідні ділянки НПП "Північне Поділля".
Кінцевим пунктом нового туристичного маршруту визначено урочище Желяско, на лісовій ділянці якого встановлено декілька пам’яток християнського та національного характеру й облаштовано рекреаційну зону.
Станом на сьогодні, на шляху нового туристичного маршруту здійснено запис GPS-трекмаршруту, який будь-хто з туристів може завантажити на власний ґаджет за посиланням та самостійно здійснити мандрівку маршрутом.
Фото: loda.gov.ua