У нацпарку "Північне Поділля" з'явиться героїчний маршрут для туристів

На Львівщині почали створювати новий піший туристичний маршрут "Стежками Героїв села Вороняки", що, зокрема, проляже територією нацпарку "Північне Поділля".

Про це повідомляє пресслужба Львівської облдержадміністрації.

"Працівники відділу рекреації Національного природного парку "Північне Поділля" спільно з громадськими активістами села Вороняки Золочівського району приступили до реалізації проєкту нового пішого туристичного маршруту із назвою "Стежками Героїв села Вороняки", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що новий туристичний маршрут буде християнсько-патріотичний та історично-краєзнавчий, а його протяжність становитиме майже 12 км. Уздовж маршруту розташовано багато різноманітних природних та рукотворних об’єктів, які, переконані в ОДА, можуть зацікавити мандрівників усіх вікових категорій.

Проходячи за маршрутом "Стежками Героїв села Вороняки", туристи матимуть нагоду ознайомитися з історією села, його святинями. Зокрема, зможуть пройтися Хресною дорогою та побувати у величному сільському храмі на честь Жінок-Мироносиць.

Читайте також: На Львівщині ознакували понад 60 км шляхів для туристів

Також на маршруті є пам’ятні знаки, що свідчать про місця загибелі місцевих вояків УПА, які полягли в боях за незалежність України у буремні воєнні та післявоєнні роки, та залишки руїн повстанських криївок.

Серед природних об’єктів, що трапляються уздовж маршруту, – водні джерела, ставок, просторі луки та лісостани в південних околицях села Вороняки – заповідні ділянки НПП "Північне Поділля".

Кінцевим пунктом нового туристичного маршруту визначено урочище Желяско, на лісовій ділянці якого встановлено декілька пам’яток християнського та національного характеру й облаштовано рекреаційну зону.

Станом на сьогодні, на шляху нового туристичного маршруту здійснено запис GPS-трекмаршруту, який будь-хто з туристів може завантажити на власний ґаджет за посиланням та самостійно здійснити мандрівку маршрутом.

Фото: loda.gov.ua