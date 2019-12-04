На Львівщині ознакували понад 60 км шляхів для туристів

Впродовж 2019 року в Львівській області ознакували понад 60 км шляхів активного туризму.

Як повідомляють в управлінні туризму та курортів Львівської ОДА, у межах реалізації Програми розвитку туризму, курортів і рекреації у Львівській області на 2018 – 2020 роки управлінням спільно із Самбірською районною державною адміністрацією завершено ознакування туристичного маршруту до місця створення Української Головної Визвольної Ради (УГВР) та "Вежі пам’яті", який проходить двома туристичним шляхами: велосипедним регіональним №12 та пішохідним місцевим №5017.

Велосипедний пролягає з м. Самбір через с. Чуква (музей національно-визвольної боротьби), с. Блажів (могила п’ятьох вояків УПА), с. Воля Блажівська та с. Звір (могила сoрока повстанців із сотень УПА).

Також ознакували велосипедний туристичний шлях № 5002 протяжністю 12 км, який пролягає з м. Самбір до с. Кульчиці, де розташовано Музей П. Сагайдачного та пам’ятник епохи раннього залізного віку – городище V-VII ст. до н.е.

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З метою вшанування пам’яті учасників національно-визвольних змагань та патріотичного виховання молоді загалом цього року ознакували туристичні маршрути:

- с. Верхнє Гусне – г. Пікуй та г. Пікуй – с. Кривка – с. Матків (29 км);

- м. Самбір – с. Сприня (21 км);

- Топільниця – Недільна – Вежа пам’яті (9 км).