Херсонщина відремонтує дороги до туристичних атракцій

Херсонщина відремонтує дороги до туристичних атракцій

Укрінформ
На Херсонщині планують відремонтувати дороги до пам’яток і цікавих туристичних об’єктів.

За словами голови Херсонської ОДА Юрія Гусєва, під час робочої зустрічі керівництва області з міністром інфраструктури Владиславом Кріклієм вдалося досягти домовленості про збільшення фінансування на будівництво й ремонт доріг на Херсонщині у 2020-му, повідомляє Zruchno.Travel.

"Наступного року буде виділено більше коштів, зокрема коштів міжнародних фінансових організацій, для того, щоб значно поліпшити дорожню інфраструктуру в нашій області. Поточний, тобто "ямковий" ремонт є лише тимчасовим рішенням, оскільки він не допомагає поліпшити якість доріг у цілому – потрібно будувати нові дороги. У нас є три основні пріоритети в сфері будівництва доріг. Перший – це дороги в туристичних напрямках. Нам важливо, щоб туристи та інвестори, які приїжджають в нашу область, могли з комфортом дістатися до місць відпочинку, а також до тих дивних і неймовірних об’єктів нашої області, яких не знайти більше ніде, – ні в Україні, ні в усьому світі. Це і заповідник Асканія-Нова, і Олешківські піски, це і рожеві озера, і Арабатська Стрілка", – уточнив Гусєв.

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Два інших пріоритети стосуються забезпечення населених пунктів медичною допомогою, а також можливістю підвезення школярів до закладів освіти.

Як повідомляв Укрінформ, на території Національного природного парку "Олешківські піски", що на Херсонщині, завершили ознакування екологічних стежок "Олешківська пустеля" та "Дивосвіт Олешківських пісків".

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