Ходіння пішки та їзда на велосипеді стануть "квитками" до музеїв Відня

Столиця Австрії запроваджує новий інноваційний підхід щодо скорочення викидів вуглекислого газу. Місцева влада вирішила заохочувати "культурними токенами" тих, хто обирає екологічно чистий спосіб переміщення містом.

Обміняти один такий токен можна буде на вхід до деяких із віденських музеїв, пише Travel+Leisure.

Проект Kultur-Token почне працювати з 26 лютого в тестовому режимі. Взяти участь зможуть 1000 осіб. Їм доведеться переміщатися містом пішки або на велосипеді, а додаток відстежуватиме їхнє пересування.

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Один токен – це приблизно два тижні без авто. Кількість віртуальних монет не обмежена. Але одночасно користувач зможе зберігати не більше п'яти.

На час тестування з проектом працюватимуть Музей Відня, виставкова зала «Кунстхалле Відень», Фолькстеатр і Віденський Концертхаус. Пізніше його готові підтримати й інші музеї міста. Якщо тестовий запуск буде успішним, до осені система буде повністю працездатна.