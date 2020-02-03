До музеїв Генуї можна вигідно потрапити з квитком на поїзд

Муніципалітет Генуї і Trenitalia підписали угоду, за якою відвідати музеї міста зі знижкою можна за наявності квитка на поїзд.

Таким чином влада хоче підтримати інтерес туристів до міста, пише 34travel з посиланням на visitgenoa.it.

«Знижку пропонують за квитки на регіональні та міжрегіональні поїзди Trenitalia. Особливо вигідно це для тих, хто подорожує всередині міста. Наприклад, квиток з головного вокзалу до паркової зони Nervi коштує 1,30 євро, а знижки на квитки в музеї сягають 2 євро», – йдеться в повідомленні.

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Тепер потрапити до Музейного комплексу Страда Нуово можна за 7 євро замість 9 євро, до Фортеці капітана Альбертіс – за 4,5 євро замість 6 євро. В акції також беруть участь Музей мистецтв Сходу, Міський музей природної історії, Музей Рісорджіменто (будинок, де народився італійський політик Джузеппе Мадзіні), Археологічний музей Лігурії, Військово-морський музей, Будинок Колумба, Музей Ракколта Фругоне (один з музеїв в парку Nervi з колекцією творів сучасного мистецтва). Квитки в них продаватимуть за 3 євро замість 5 євро.

Фото: visitgenoa.it