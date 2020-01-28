Прага хоче обмежити розміщення туристів через Airbnb
Питання планують винести на розгляд Єврокомісії, пише 34travel.
"З "ефектом Airbnb" зіткнулися Амстердам, Барселона, Берлін, Бордо, Брюссель, Краків, Мюнхен, Париж, Валенсія та Відень. Тепер ще й Прага. Влада міст вважає, що статус "постачальника цифрової інформації" звільняє сервіс бронювання від сплати податків. У такий спосіб не даючи змогу справедливо регулювати сферу туризму", - йдеться в повідомленні.
Крім того, через активність Airbnb страждають і місцеві жителі. Орендодавці скуповують доступне житло й приміщення, які могли б використовувати городяни. Високий попит на подобову оренду підвищує вартість житла на довгий термін. А для людей, в будинках яких туляться іноземці, стає більш актуальним питання безпеки.