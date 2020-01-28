Прага хоче обмежити розміщення туристів через Airbnb

Столиця Чехії приєдналася до європейських міст, які виступають проти короткострокового розміщення туристів у житлових будинках.

Питання планують винести на розгляд Єврокомісії, пише 34travel.

"З "ефектом Airbnb" зіткнулися Амстердам, Барселона, Берлін, Бордо, Брюссель, Краків, Мюнхен, Париж, Валенсія та Відень. Тепер ще й Прага. Влада міст вважає, що статус "постачальника цифрової інформації" звільняє сервіс бронювання від сплати податків. У такий спосіб не даючи змогу справедливо регулювати сферу туризму", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, через активність Airbnb страждають і місцеві жителі. Орендодавці скуповують доступне житло й приміщення, які могли б використовувати городяни. Високий попит на подобову оренду підвищує вартість житла на довгий термін. А для людей, в будинках яких туляться іноземці, стає більш актуальним питання безпеки.