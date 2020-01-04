В Амстердамі почав діяти найвищий у Європі туристичний податок

З 1 січня в Амстердамі почав діяти новий щоденний податок за проживання для туристів.

Про це повідомляє The Telegraph.

"Новий туристичний податок, запроваджений 1 січня 2020 року, є доповненням до існуючої ставки 7 відсотків від вартості номера", - йдеться у повідомленні.

Таким чином туристам в столиці Нідерландів потрібно буде додатково сплачувати 3 євро за кожну ніч перебування.

Читайте також: У Нідерландах через туман не працював аеропорт Ейндховена

А для туристів, які користуються для проживання в Амстердамі сервісом бронювання Airbnb, податок підвищиться на 10% за ніч.