"Гетьманській столиці" передали копію шведського ордена Орлика
Про це кореспонденту Укрінформу повідомила генеральний директор заповідника Наталія Реброва.
"Ми реалізували унікальний проєкт, який тривав із вересня 2017 року, і тепер маємо копію ордена Меча, виготовлену в 2019 році з дозволу короля Швеції Карла ХVІ Густава королівськими ювелірами за технологією середини XVIII століття, і в цьому – унікальність виробу", - сказала Реброва.
Вона розповіла, що "Гетьманська столиця" звернулася до засновника і власника Талліннського музею лицарських орденів (Естонія), колекціонера Валерія Глущука з проханням порадити, де можна придбати орден Меча зразка 1748 року, яким свого часу було нагороджено Григорія Орлика. Та виявилось, що його єдиний у світі оригінальний екземпляр зберігається в колекції короля Швеції. Тоді Глущук ініціював створення копії нагороди і взяв на себе не лише перемовини зі шведською стороною, а й фінансування виготовлення ордена.
"Щоб зробити його копію, потрібен був дозвіл правлячого монарха. Отримати його може небагато людей у світі, та Валерій Глущук виявився одним із них. Будучи українцем за походженням, колекціонер дуже перейнявся історією життя Орлика-молодшого, який одним із перших був представлений до ордена Меча після його заснування в 1748 році, і зробив усе можливе, щоб допомогти нам", - зазначила Реброва.
За її словами, виготовлення ордена виявилося справою непростою. Та королівські ювеліри Хенрік і Фредерік Інгеманссони за півтора року все ж відтворили точну копію ордена, яким Орлика нагородили в 1751 році. Велику допомогу в реалізації проєкту надала також керуюча Талліннським музеєм лицарських орденів Катерина Лапіньш.
Вона ж у присутності чотирьох послів та представників українського земляцтва в Естонії кілька днів тому в Таллінні вручила музейний експонат Наталії Ребровій.
Орден Меча – державна нагорода Королівства Швеції. Був заснований 1522 року королем Густавом I Вазою, а відновлений в 1748 році Фредріком I. Ним нагороджувалися особи, які відзначилися на військовій службі.
Як повідомлялося, у травні 2019 року в Палаці Кирила Розумовського батуринського заповідника було відкрито постійно діючу виставку "Григорій Орлик – видатний син видатного батька. Повернення на Батьківщину". Привезена з Естонії копія ордена Меча доповнила цю експозицію.
Григорій Орлик народився в Батурині в 1702 році. В юному віці, після Полтавської битви, емігрував з України разом з родиною та гетьманом Мазепою і більше сюди не повертався. Ґрунтовну освіту здобув у Швеції під патронатом шведського короля, а дипломатичну й військову кар’єру зробив у Франції, де був навіть однією з довірених осіб короля Людовіка XV.
Орлик-молодший брав участь у Семилітній війні, на якій був тяжко поранений і помер 23 листопада 1759 року. Місце його поховання невідоме.
Фото надані заповідником "Гетьманська столиця"