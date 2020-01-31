"Гетьманській столиці" передали копію шведського ордена Орлика

Національний історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця", що в місті Батурин, отримав у дар копію ордена Меча, яким у XVIII ст. у Швеції був нагороджений Григорій Орлик – син відомого політичного, державного і військового діяча Пилипа Орлика.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила генеральний директор заповідника Наталія Реброва.

"Ми реалізували унікальний проєкт, який тривав із вересня 2017 року, і тепер маємо копію ордена Меча, виготовлену в 2019 році з дозволу короля Швеції Карла ХVІ Густава королівськими ювелірами за технологією середини XVIII століття, і в цьому – унікальність виробу", - сказала Реброва.

Вона розповіла, що "Гетьманська столиця" звернулася до засновника і власника Талліннського музею лицарських орденів (Естонія), колекціонера Валерія Глущука з проханням порадити, де можна придбати орден Меча зразка 1748 року, яким свого часу було нагороджено Григорія Орлика. Та виявилось, що його єдиний у світі оригінальний екземпляр зберігається в колекції короля Швеції. Тоді Глущук ініціював створення копії нагороди і взяв на себе не лише перемовини зі шведською стороною, а й фінансування виготовлення ордена.

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"Щоб зробити його копію, потрібен був дозвіл правлячого монарха. Отримати його може небагато людей у світі, та Валерій Глущук виявився одним із них. Будучи українцем за походженням, колекціонер дуже перейнявся історією життя Орлика-молодшого, який одним із перших був представлений до ордена Меча після його заснування в 1748 році, і зробив усе можливе, щоб допомогти нам", - зазначила Реброва.

Експозиція Талліннського музею лицарських орденів, яка розповідає про унікальну історію створення ордена Меча для колекції Національного заповідника "Гетьманська столиця".

За її словами, виготовлення ордена виявилося справою непростою. Та королівські ювеліри Хенрік і Фредерік Інгеманссони за півтора року все ж відтворили точну копію ордена, яким Орлика нагородили в 1751 році. Велику допомогу в реалізації проєкту надала також керуюча Талліннським музеєм лицарських орденів Катерина Лапіньш.

Вона ж у присутності чотирьох послів та представників українського земляцтва в Естонії кілька днів тому в Таллінні вручила музейний експонат Наталії Ребровій.

Наталія Реброва разом з віце-канцлером канцелярії шведських королівських лицарських орденів Стаффаном Розеном та засновником Талліннського музею лицарських орденів Валерієм Глущуком.

Орден Меча – державна нагорода Королівства Швеції. Був заснований 1522 року королем Густавом I Вазою, а відновлений в 1748 році Фредріком I. Ним нагороджувалися особи, які відзначилися на військовій службі.

Орден Меча із зібрання шведського короля. Саме таким знаком був нагороджений Григорій Орлик.

Як повідомлялося, у травні 2019 року в Палаці Кирила Розумовського батуринського заповідника було відкрито постійно діючу виставку "Григорій Орлик – видатний син видатного батька. Повернення на Батьківщину". Привезена з Естонії копія ордена Меча доповнила цю експозицію.

Точна копія ордена Меча, виготовлена ювелірами шведського короля в 2018-2019 рр.

Григорій Орлик народився в Батурині в 1702 році. В юному віці, після Полтавської битви, емігрував з України разом з родиною та гетьманом Мазепою і більше сюди не повертався. Ґрунтовну освіту здобув у Швеції під патронатом шведського короля, а дипломатичну й військову кар’єру зробив у Франції, де був навіть однією з довірених осіб короля Людовіка XV.

Орлик-молодший брав участь у Семилітній війні, на якій був тяжко поранений і помер 23 листопада 1759 року. Місце його поховання невідоме.

Фото надані заповідником "Гетьманська столиця"