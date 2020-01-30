Меценати подарують Художньому музею 222 графічні роботи Кричевського

Меценати подарують Художньому музею 222 графічні роботи Кричевського

Укрінформ
Надзвичайно цінну колекцію графіки видатного українського художника Федора Кричевського передадуть Національному художньому музею України спільнота Alumni kmbs (групи РМВА-14, ЕМВА-27) і друзі музею.

Як повідомляється на сайті NAMU,урочиста подія відбудеться у суботу, 1 лютого, о 16:00.

“У фондах NAMU вже є 35 одиниць графіки, 55 живописних робіт, архів художника і навіть мольберт Кричевського. Завдяки меценатам збірка музею поповниться 222 графічними роботами майстра з приватної колекції Ольги Гершуні, чия родина отримала архів художника від його вдови, Наталії Павлівни Кричевської”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вперше в українській практиці меценати не просто передають музею один, кілька чи кільканадцять творів, а й дбають про подальше життя колекції, її дослідження, видання монографії за результатами дослідження.

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“1 березня музей разом із групою меценатів оголосять відкритий конкурс для дослідників колекції”, - повідомили в NAMU.

Федір Кричевський (1879 - 1947) – перший ректор Української академії мистецтв, один із найважливіших українських художників ХХ століття.

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