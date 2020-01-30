Меценати подарують Художньому музею 222 графічні роботи Кричевського
Як повідомляється на сайті NAMU,урочиста подія відбудеться у суботу, 1 лютого, о 16:00.
“У фондах NAMU вже є 35 одиниць графіки, 55 живописних робіт, архів художника і навіть мольберт Кричевського. Завдяки меценатам збірка музею поповниться 222 графічними роботами майстра з приватної колекції Ольги Гершуні, чия родина отримала архів художника від його вдови, Наталії Павлівни Кричевської”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, вперше в українській практиці меценати не просто передають музею один, кілька чи кільканадцять творів, а й дбають про подальше життя колекції, її дослідження, видання монографії за результатами дослідження.
“1 березня музей разом із групою меценатів оголосять відкритий конкурс для дослідників колекції”, - повідомили в NAMU.
Федір Кричевський (1879 - 1947) – перший ректор Української академії мистецтв, один із найважливіших українських художників ХХ століття.