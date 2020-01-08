Музей сучасного мистецтва з картинами Марчука відкриють за кілька років — МКМС

У планах уряду вже за кілька років створити в Україні Музей сучасного мистецтва, де буде зібрано картини Івана Марчука та інших видатних українських художників.

Про це сказала заступниця міністра культури, молоді та спорту Світлана Фоменко у коментарі журналістам під час виставки в Мистецькому Арсеналі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“В плані уряду є позиція щодо створення Музею сучасного мистецтва в Україні і, звичайно, наповнення цієї колекції. Я думаю, що окремий виставковий зал, окреме крило, має бути присвячене саме таким митцям, як Іван Марчук і багато інших видатних сучасних українських художників”, - зазначила Фоменко.

Вона підкреслила, що питання створення такого музею вже давно на часі і “проблема нашого сучасного мистецтва - це фізична відсутність музею, який би акумулював роботи наших видатних майстрів”.

“Робота запланована з цього року, і вона триватиме до 4-5 років, тому що поки що ми не маємо чіткого рішення, чи це буде будівництво музею, чи може бути приміщення, яке вже існує, і потрібна його ревіталізація і переосмислення. Але, безумовно, це мають бути паралельні процеси - концепція сучасного музею, його матеріальне втілення і разом з тим наповнення колекції. Тобто держава має купувати твори, які потім виставлятиме і зберігатиме в цьому музеї”, - сказала заступниця міністра культури, молоді та спорту.