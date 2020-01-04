Показу мод в будівлі столичного костелу не буде — Бородянський

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що показу мод у будівлі Національного будинку органної та камерної музики, який одночасно є костелом Святого Миколая, не буде.

Про це він написав у Facebook. За словами Бородянського, оскільки Національний будинок органної та камерної музики одночасно є чинним костелом, "будь-які заходи в цьому місці враховують позицію настоятеля". "Усно настоятель вже дав негативну відповідь", - поінформував він. Раніше про планований показ критично висловився у своєму Twitter посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький: "Показ мод у захопленій більшовиками та досі не повернутій київській святині?". Pokaz mody w zagrabionej przez bolszewików i dotychczas niezwróconej kijowskiej świątyni? https://t.co/AY5AC1uOF2 — Bartosz Cichocki (@B_Cichocki) January 4, 2020 Фото: igotoworld.com