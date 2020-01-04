Показу мод в будівлі столичного костелу не буде — Бородянський

Показу мод в будівлі столичного костелу не буде — Бородянський

Укрінформ
Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що показу мод у будівлі Національного будинку органної та камерної музики, який одночасно є костелом Святого Миколая, не буде.

Про це він написав у Facebook.

За словами Бородянського, оскільки Національний будинок органної та камерної музики одночасно є чинним костелом, "будь-які заходи в цьому місці враховують позицію настоятеля".

"Усно настоятель вже дав негативну відповідь", - поінформував він.

Раніше про планований показ критично висловився у своєму Twitter посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький: "Показ мод у захопленій більшовиками та досі не повернутій київській святині?".

Фото: igotoworld.com

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-