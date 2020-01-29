Стартувало ознакування гастротуристичного маршруту Української Бессарабії

На Одещині розпочалися роботи з ознакування туристичного маршруту "Дороги вина та смаку Української Бессарабії".

Як повідомляється на сторінці проєкту Євросоюзу "Географічні зазначення в Україні" у Facebook, перші відповідні дорожні знаки встановлять в районі міста Ізмаїл.

"Місія експертної групи нашого проєкту стартувала з міста Ізмаїл. Під час робочої наради з представниками мерії міста, КП "Ізмаїльське бюро сприяння інвестиціям" та керівником громадської спілки "Дорога вина та смаку Української Бессарабії" Іриною Польшаковою експерти проєкту Валерія Бондаренко та Олена Мотузенко презентували методологію знакування гастрономічних маршрутів, а також проєкти дорожних і туристичних знаків", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що міська рада міста підтримала обране місце встановлення основного дорожного знаку "Доріг вина та смаку Української Бессарабії" та попередньо визначила місця розташування знаків відповідних дестинацій.

Також у повідомленні оприлюднено дизайн майбутніх дорожніх знаків з логотипом проєкту та схемою маршруту.

Крім того, учасники наради розробили план дій щодо розвитку еногастрономічного туризму в Ізмаїлі, а саме – формування комплексного еногастрономічного продукту із залученням міських рестораторів, готельєрів, виробників традиційних продуктів та вин.