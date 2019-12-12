В Івано-Франківську взялися за створення "Карпатської дороги смаку"

В Івано-Франківську почали розробляти гастрономічний маршрут "Карпатська дорога смаку".

Про це під час семінару щодо створення "Карпатської дороги смаку" розповіла національна експертка проєкту ЄС "Підтримка розвитку системи географічних зазначень в Україні" Валерія Бондаренко, передає кореспондент Укрінформу.

"Цього року проєкт ЄС "Підтримка розвитку системи географічних зазначень в Україні" розглядає Івано-Франківську область як ту, де можна створити "Карпатську дорогу смаку"… Наша мета – створити перший драфт мапи "Дороги смаку" у Карпатах і робочу групу, яка вирішить подальшу роботу для напрацювання маршруту", – повідомила Бондаренко.

За її словами, головне завдання цього проєкту – допомога виробникам локальної продукції у просуванні її на ринку. Відтак, розробку "Карпатської дороги смаку" розпочнуть з аудиту усіх гастрономічних локацій в області.

"Усе буде залежати від людей, які працюють тут. Наше завдання – відпрацювати на практиці "Карпатську дорогу смаку" як модель, яка працюватиме, і завдяки якій туроператори, місцева влада і виробники отримають комплексний продукт, що розвиватиме територію і направлятиме сюди туристичний потік… Нині нас цікавлять гастрономічні "родзинки" й вихід на полонину, де вже виготовляють продукт "Гуцульська овеча бриндзя", – зауважила експертка.

Відомо, що до "Карпатської дороги смаку" планують залучити місцевих виробників в Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Нагадаємо, в Україні зареєстровано продукт за географічним зазначенням "Гуцульська овеча бриндзя". На черзі ще 10 найменувань, які можуть отримати таку ж реєстрацію. Серед них – "Мелітопольська черешня", "Херсонський кавун", "Карпатський мед" тощо.