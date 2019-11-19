На Закарпатті планують створити "Дорогу вина та смаку"

У Берегові 25 листопада в межах свята молодого вина в Chateau Chizay відбудеться семінар "Дороги вина та смаку – інструмент розвитку територій Закарпатської області як еногастрономічних туристичних дестинацій".

Як заявили у пресслужбі компанії, учасники семінару обговорять, зокрема, питання створення системи "Дороги вина та смаку Закарпаття", повідомляє Zruchno.travel.

"Розвивати туризм через вино, кухню і традиції. На Закарпатті розпочинають створення "Дороги вина та смаку" й уже 25 листопада проведуть перший захід, який дасть старт практичному втіленню ідеї за підтримки проєкту Євросоюзу", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що серед спікерів будуть керівник проєкту Європейського Союзу "Підтримка розвитку системи географічних зазначень в Україні" Саверіо Савіо та національні експерти проєкту Олена Мотузенко, Алла Плачкова, Валерія Бондаренко, Світлана Злобіна та ін.

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Метою семінару названо висвітлення проблемних питань розвитку та просування еногастрономічного туристичного продукту сільських територій Закарпатської області, трансфер міжнародного досвіду та найкращих українських практик організації доріг вина та смаку, консолідація зусиль для системного розвитку доріг вина та смаку на сільських територіях Закарпатської області на засадах сталого розвитку та державно-приватного партнерства.

До участі запрошують виноробів, виробників традиційних продуктів Закарпаття, представників туристичної галузі, місцевої влади, академічної сфери, громадських організацій.