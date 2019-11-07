У Берегові винороби започаткують нову традицію

У Берегові, що на Закарпатті, 24 листопада відбудеться свято молодого вина в Шато Чизай, на якому відтворять давню виноробну традицію й водночас започаткують нову.

Про це повідомляє пресслужба Управління туризму та курортів ДЕРТ Закарпатської ОДА.

«Молоде вино прибуло! Саме так наприкінці листопада вітають перші бочки вина цьогорічного врожаю у Франції. На Закарпатті свята молодого вина мають свою історію. Їх проводять у найбільших містах краю та, звісно, у виноробних районах. Цьогоріч у Берегові вирішили влаштувати дійство, яке має на меті стати новою традицією. І водночас – відтворити традицію, яку ще пам’ятають найстарші винороби Берегівщини. Провідна виноробня Закарпаття запрошує побачити, як вітали першу бочку вина у Берегові в середині минулого століття та відвідати свято в урочищі Чизай», – йдеться в повідомленні.

У програмі дійства – вивезення першої бочки вина з Малої Гори на кінній упряжці, парад, святкування в урочищі Чизай, концерт і частування молодим вином. Матиме свято й свою інтригу.

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«До речі, одна з інтриг свята – те, бочку з яким саме молодим вином урочисто відкриватимуть. Чи це буде класичне червоне, з яким часто асоціюють це свято, наприклад, Каберне, Мерло, Піно Нуар? Або якийсь із найвідоміших локальних сортів, якими славиться компанія – Черсегі, Мушкотай або Фурмінт? Чи те, що здивує ще більше?..», – зазначили в Управлінні туризму та курортів ДЕРТ Закарпатської ОДА.

На свято організовують безкоштовні трансфери з Ужгорода і Мукачева, впродовж дня запрошують на відкриті екскурсії виноробнею і Музеєм винороба Чиза – першим Музеєм виноградарства і виноробства Закарпаття.

Вхід вільний за умови попередньої реєстрації на сайті виноробні.