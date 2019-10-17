Берегове кличе відсвяткувати День святого Мартина з вином і гускою

У Берегові, що на Закарпатті, 8-10 листопада відбудеться фестиваль молодого вина та гусячих страв.

Про це повідомляє портал "Закарпаття онлайн" із посиланням на організаторів.

"Завдяки лицарському ордену Святого Венцела та Берегівській міській раді 8-10 листопада у центрі міста (пішохідна зона) відбудеться Фестиваль берегівського молодого вина та гусячих страв. Цей фест вже став гарною традицією і ми запрошуємо всіх закарпатців та гостей області завітати у ці дні до Берегова", - зазначив магістр Берегівського лицарського ордену Святого Венцела Василь Надь.

За словами члена Берегівського лицарського ордену Святого Венцела Віктора Дем’яновича, винний фестиваль – це нагода поспілкуватися з виноробами та взяти участь у гастрономічному заході, присвяченому Дню святого Мартина.

"Цей день, в який можна досхочу наїстися і відчути повноту шлунку, активно відзначають у європейських країнах. Існує така приказка: хто не їсть у День святого Мартина, буде цілий рік голодувати. До речі, святий Мартин – був реальною людиною, жив у IV ст. , був воїном Римської імперії, священиком, став єпископом. Допомагав бідним і жебракам. Коли його запросили стати єпископом, то не дуже хотів і сховався. Його видали гелготінням гуси. Він тоді й сказав: "У смаженому вигляді будете не такі гелготливі". Тому в цей день куштують різні страви з гусятини: шкварки, паштет, м'ясо, човлент, гусячу кашу. Й обов’язково молоде вино. Саме в цей період відкриваються бочки з вином. Ми запрошуємо всіх приєднатися. Бо тільки за бокальчиком хорошого вина буває хороша бесіда й відчутно ритм душі винороба", - сказав Дем’янович.

Крім вина та різноманітних страв, на фестивалі будуть розваги для дітей, сувеніри та конкурси. Винороби братимуть участь у конкурсі на найкраще біле, рожеве та червоне молоде вино. Кожен винороб має можливість подати зразки на комісію для оцінювання.

Крім того, визначатимуть найкращого фахівця з приготування страв з гусятини.

У заході візьмуть участь до 30 виноробів та 10 закладів харчування.

Нагадаємо, в Берегові упродовж року проводяться два знакові свята вина: в березні – фестиваль білого вина та в листопаді – молодого вина та гусячих страв.