У Мукачеві розповіли, як цьогоріч святкуватимуть День святого Мартина

У м. Мукачево на Закарпатті 11 листопада відбудеться урочиста церемонія святкування Дня святого Мартина.

Як повідомляє пресслужба Управління туризму та курортів ДЕРТ Закарпатської ОДА, свято розпочнеться урочистим молебнем на честь покровителя міста в костелі Святого Мартина.

Головною частиною святкування стане урочиста хода з ліхтариками центральними вулицями Мукачева до ратуші. Ходу супроводжуватимуть ескортом члени клубу історичної реконструкції лицарського ордену Святого Миколая. Також влаштують демонстраційні бої, лицарський турнір, навчання, лекції і, звичайно, фотографування з лицарями.

Крім того, відбудеться дитяча мінівистава "Легенда про Святого Мартина".

Упродовж свята в парку Перемоги працюватиме фестивальне містечко – ресторації з тематичним меню, винороби з молодим вином, кондитери, продавці меду. Традиційна страва і напій на святкуванні дня Святого Мартина в Європі – печена гуска і молоде вино.

Вечірню програму завершить фаєршоу та концерт старовинної музики.

Святий Мартин Турський – католицький єпископ, шанований в західному світі. Щороку 11 листопада католики з усього світу відзначають День святого Мартина (St. Martin's Day).

За історичними відомостями, 22 травня 1376 року королівською грамотою місту Мукачеву надано дозвіл використовувати печатку із зображенням Святого Мартина, покровителя місцевої церкви. Сучасний герб Мукачева, затверджений 1998 року, має зображення святого Мартина з посохом в одній руці і щитом – в іншій. На щиті – меч зі шматком плащаниці святого.