Реставрація житомирської водонапірної вежі стартує у лютому

У Житомирі в лютому цього року почнуть реставрувати пам'ятку архітектури місцевого значення "Водонапірна вежа", в якій заплановано розмістити туристично-інформаційний і культурний центри.

Про це заявив директор КУ "Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради Борис Пахолюк, повідомляє "Житомир.info".

"Реставраційні роботи ми планували почати вже у 2019 році, але через те, що тендер довелося грати повторно, перенесли початок робіт на 2020 рік. На сьогодні ми маємо всі дозвільні документи на початок будівельно-монтажних робіт від органів, що здійснюють нагляд за пам’ятками архітектури місцевого значення. Самі роботи ми плануємо розпочати в лютому 2020 року", - розповів Пахолюк.

У планах з реставрації – опорядження фасаду, заміна віконних блоків та дверей. Всередині приміщення на першому поверсі розмістять туристично-інформаційний центр. У прибудові до вежі створять багатофункціональний простір.

"Другий поверх (прибудови водонапірної вежі – ред.) складається з великої кількості невеликих кімнат, там планується зробити повну реконструкцію і створити багатофункціональний простір під проведення публічних подій, презентацій, семінарів, тренінгів тощо. Прибудова має вихід на двір, на терасу, тому планується зробити таку відкриту літню терасу, де можна проводити публічні семінари, презентації", - зауважив Борис Пахолюк.

За його словами, поки не вирішили, що розмістять на верхніх, невеликих за площею, поверхах самої водонапірної вежі, але вже є кілька ідей. Зокрема, ці площі розглядають як багатофункціональні простори під виставки. На останньому поверсі є ідея створити інтерактивний майданчик з використанням сучасних інформаційних технологій. Це має бути щось на кшталт інтерактивного музею міста чи інтерактивного простору, який можна використовувати з різною метою.

Проєкт із реконструкції Водонапірної вежі реалізовується у співфінансуванні з німецькою урядової компанії GIZ. Для його втілення в життя міська рада має виділити 8 млн грн.

"Реставрація об’єкту коштуватиме близько 10 млн грн, на сьогодні з міського бюджету вже виділено 2 млн грн на початок відповідних будівельно-монтажних робіт. Додатково ми будемо просити на наступній сесії міської ради близько 6,5 млн грн для того, щоб завершити роботи", - зазначив директор КУ "Агенція розвитку міста" Житомирської міськради.

Реконструкцію водонапірної башти планують завершити до кінця 2020 року.