На Житомирщині визначили три найпопулярніші туристичні об’єкти

Найпопулярніші туристичні об’єкти Житомирської області – це Музей космонавтики ім. С.П. Корольова, замок-музей «Радомисль» та парк «Древлянський».

Про це йдеться в опублікованому на сайті Житомирської обласної ради проєкті Стратегії розвитку області на період до 2027 року.

«Найпопулярнішими туристичними магнітами регіону є Музей космонавтики ім. С.П. Корольова, замок «Радомисль», Древлянський парк у м. Коростень. В інформаційному просторі Житомирщина позиціонується як батьківщина Лесі Українки, І. Огієнка, С.П. Корольова та С. Ріхтера», - йдеться в повідомленні.

Музей космонавтики ім. С.П. Корольова у Житомирі поєднує в собі експозицію «Космос» та будинок-музей конструктора космічних кораблів Сергія Корольова. Він відомий зразками космічної техніки, а найближчим часом у музеї з’явиться унікальний зореліт, аналогів якого немає в Україні.

Замок-музей «Радомисль», що у Радомишлі, приваблює туристів музеєм домашньої ікони, а також щорічним міжнародним фестивалем «Музика Шопена просто неба».

Фото: zhitomir.info

Парк «Древлянський» у Коростені розташований на берегах річки Уж і відомий своїми скульптурами древлянських князів, військово-історичним комплексом «Скеля», а також він є локацією для проведення міжнародного фестивалю дерунів.

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Як зазначається в документі, область має потужний ресурсний потенціал для розвитку туризму, починаючи від природних об’єктів, аналогів яким немає в Україні та світі (геологічний заказник «Камінне село», дуби, яким понад 500 років, в урочищі Тригір’я, унікальні сосни урочища Модрина, реліктова азалія понтійська Поліського природного заповідника), й до сучасних промислових підприємств, які радо приймають відвідувачів та демонструють свої виробництва.