На Полтавщині розвиватимуть салонний туризм

У селі Омельник, що на Полтавщині, на туристів чекають кулінарні майстер-класи, ворожіння та світський салон – так тут починають розвивати зелений туризм.

Як ішлося під час туру "Омельницькими стежками, що ведуть у дитинство" для представників туристичних агенцій Полтави, цими напрямками опікуються різні садиби, повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.

Кожна окрема садиба відрізняється від іншої. Так, у садибі "У тьоті Моті" туристам покажуть розпалювання традиційної української печі, проведуть майстер-класи з випічки хлібу, ліплення вареників, приготування борщу чи вергунів. Крім того, не забудуть розповісти про давній український побут та традиції під керівництвом тьоті Моті – Наталії Лимаренко.

Пізнати таїнства ворожіння, дізнатись свою долю, посмакувати запашним чаєм та придбати ляльку-мотанку можна у садибі "Під знаменами чародійства". Зазирнути у майбутнє допоможе знахарка Василина, або Таїсія Сивокінь.

Після ознайомлення з українськими традиціями та ворожіннями туристам пропонують відвідати садибу "Затишний вікенд", своєрідний світський салон, призначений для інтелектуальних та інтелігентних розмов.

"На кожній садибі має бути та аудиторія, якій це цікаво. Якщо у світський салон приїхали туристи, які люблять класичну музику, то їм має бути це цікаво. Ми повинні говорити про те що видатні особистості – Галагани, Калачевський (український композитор, автор "Української симфонії"), Петро Чайковський (російський композитор) – вийшли з цих країв. Без такого салонного туризму Омельницька громада не може існувати. Адже про українські традиції розкажуть у кожній громаді. А ми повинні мати такі родзинки", – розповіла голова Омельницької ОТГ Олександра Шереметьєва.

Нагадаємо, село Омельник, розташоване за 25 км від міста Кременчук, стало "Селом року-2018" за підсумками участі у всеукраїнському соціальному проєкті "Сільський ревізор".

У 2019 році в Омельнику вперше організували фестиваль "Чарівна симфонія козацтва". Це проєкт-переможець Всеукраїнського конкурсу "Малі міста – великі враження". У 2020 році фестиваль відбудеться 30-31 травня.

Фото: Полтавська ОДА