Полтава запропонувала мандрівникам тревел-помічника

Полтавщину та її обласний центр вирішили зробити більш доступними для туристів за допомогою першого додатку з віртуальними мандрами – PoltavaOpen.

Про це повідомляє "Полтава туристична".

"PoltavaOpen – це перший унікальний додаток про Полтавщину з віртуальними мандрівками. Такий собі тревел-помічник для гостей нашого міста, за допомогою якого легко спланувати подорож та дозвілля мандрівників. Переглянути 3D-панорами можна як на смартфоні, так і в браузері за звичайним комп'ютером на сайті проекту – poltavaopen.com. Також можна завантажити додаток для iOS з App Store, а для Android з Google Play Market", – йдеться в повідомленні.

Загалом у додатку представлено близько 1000 відзнятих панорам, які розбито на сотню віртуальних турів. Кожний із них має карту, на якій можна побачити усі панорами туру та напрям "погляду" віртуальної камери.

Крім Полтави, PoltavaOpen дає змогу здійснити віртуальну подорож ще кількома містами та містечками Полтавської області – Миргородом, Лубнами, Решетилівкою, Опішнєю, Великими Сорочинцями, Диканькою.

Усі віртуальні тури проєкту поділено на 13 тематичних розділів, які мають підрозділи. Це, найперше, розділи з туристичними маршрутами, історичними пам'ятками, музеями, театрами та готелями. Частина 3D-панорам вже мають версії у різні пори року. З часом їх має стати ще більше – автори проєкту обіцяють постійно оновлювати базу знімків та закликають усіх охочих долучитися до їхнього створення.

Зазначається, що PoltavaOpen – це грантовий проєкт, реалізований за підтримки Українського культурного фонду.