На Полтавщині вручать "Туристичний Оскар"

У селі Потоки Кременчуцького району Полтавщини відбудеться фестиваль-конкурс аматорських фільмів "Туристичний Оскар 2019".

Про це повідомляє пресслужба Потоківської сільської ради в Facebook.

"Запрошуємо всіх мандрівників, шукачів пригод, прихильників активного відпочинку взяти участь у IV фестивалі-конкурсі аматорських туристських фільмів "Туристичний Оскар 2019" 14 грудня о 14.00 у Потоківському ЦКіД. До участі в конкурсі допускаються відеороботи, присвячені туристичним походам, спортивному туризму та іншим туристичним заходам, що відбулися протягом 2019 року", – йдеться в повідомленні.

У програмі фестивалю, крім показу фільмів, будуть і розважальні заходи – виступи бардів та виконавців.

Змонтовані аматорські фільми приймаються до 10 грудня. Один автор може подати не більше трьох робіт. До них висувається низка вимог. Зокрема, тематика фільмів – лише туристична, роботи мають відтворювати похідний побут, красу природи і насиченість маршрутів. Відеоробота має бути змонтована, мати початкові титри з обов'язковим зазначенням назви фільму. Його тривалість не має перевищувати 7 хвилин.

Загалом буде кілька номінацій – маршрути, походи різних категорій та гран-прі. Переможців визначить незалежне журі в день фестивального показу.