Львівщина планує заманювати туристів оновленими "Гастромандрами" та влогом

Управління туризму та курортів Львівської ОДА хоче оновити путівник "Гастромандри Львівщиною" та створити гастровлог, щоб привабити більше мандрівників в область.

Про це розповіла начальник управління Наталія Табака під час зустрічі з представниками фермерських господарств, рестораторами та експертами в галузі туризму, повідомляє пресслужба ЛОДА.

"Тішимось, що 2020-й є роком сільського туризму. Ми плануємо оновити каталог "Гастромандри Львівщиною" online та offline. Також у нас є ідея гастроблогу, де відображатимемо усе з погляду туриста та професійних експертів, щоб ще більше заохотити людей приїхати на Львівщину. Окрім того, ми маємо мету активно брати участь як у локальних фестивалях, так і в українських ділових майданчиках та презентаціях за кордоном", – наголосила Табака.

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За словами першого заступника голови Львівської ОДА Василя Лозинського, велика кількість маленьких підприємств – це перевага Львівської області.

"Такі підприємства манять туристів своїми креативними ідеями, пропозиціями та продукцією, яку виготовляють", – зазначив Лозинський.

Також під час заходу успішним досвідом з прийому туристичних груп та індивідуальних туристів поділились керівники кількох фермерських господарств.

Фото: ЛОДА