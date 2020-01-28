Львівщина планує заманювати туристів оновленими "Гастромандрами" та влогом
Про це розповіла начальник управління Наталія Табака під час зустрічі з представниками фермерських господарств, рестораторами та експертами в галузі туризму, повідомляє пресслужба ЛОДА.
"Тішимось, що 2020-й є роком сільського туризму. Ми плануємо оновити каталог "Гастромандри Львівщиною" online та offline. Також у нас є ідея гастроблогу, де відображатимемо усе з погляду туриста та професійних експертів, щоб ще більше заохотити людей приїхати на Львівщину. Окрім того, ми маємо мету активно брати участь як у локальних фестивалях, так і в українських ділових майданчиках та презентаціях за кордоном", – наголосила Табака.
За словами першого заступника голови Львівської ОДА Василя Лозинського, велика кількість маленьких підприємств – це перевага Львівської області.
"Такі підприємства манять туристів своїми креативними ідеями, пропозиціями та продукцією, яку виготовляють", – зазначив Лозинський.
Також під час заходу успішним досвідом з прийому туристичних груп та індивідуальних туристів поділились керівники кількох фермерських господарств.
Фото: ЛОДА