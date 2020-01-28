Львівщина планує заманювати туристів оновленими

Львівщина планує заманювати туристів оновленими "Гастромандрами" та влогом

Укрінформ
Управління туризму та курортів Львівської ОДА хоче оновити путівник "Гастромандри Львівщиною" та створити гастровлог, щоб привабити більше мандрівників в область.

Про це розповіла начальник управління Наталія Табака під час зустрічі з представниками фермерських господарств, рестораторами та експертами в галузі туризму, повідомляє пресслужба ЛОДА.

"Тішимось, що 2020-й є роком сільського туризму. Ми плануємо оновити каталог "Гастромандри Львівщиною" online та offline. Також у нас є ідея гастроблогу, де відображатимемо усе з погляду туриста та професійних експертів, щоб ще більше заохотити людей приїхати на Львівщину. Окрім того, ми маємо мету активно брати участь як у локальних фестивалях, так і в українських ділових майданчиках та презентаціях за кордоном", – наголосила Табака.

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За словами першого заступника голови Львівської ОДА Василя Лозинського, велика кількість маленьких підприємств – це перевага Львівської області.

"Такі підприємства манять туристів своїми креативними ідеями, пропозиціями та продукцією, яку виготовляють", – зазначив Лозинський.

Також під час заходу успішним досвідом з прийому туристичних груп та індивідуальних туристів поділились керівники кількох фермерських господарств.

Фото: ЛОДА

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