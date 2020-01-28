Мандрувати Одещиною допоможуть новий додаток й аудіогіди

В Одесі презентували мобільний додаток для мандрівників Odesa Region Guide і аудіогіди трьома туристичними субрегіонами Одещини.

Представили нові туристичні продукти на першому засіданні туристичної ради при облдержадміністрації, повідомляє "УСИ".

Як розповів начальник обласного управління туризму, рекреації і курортів Олександр Шека, за допомогою додатку Odessa Region Guide, база даних якого містить перелік туристично привабливих місць Одеської області, мандрівник зможе дізнатися, "де поїсти, де розміститися і що подивитися". Крім того, інтерактивна карта дасть змогу самостійно вибудувати маршрут подорожі Одещиною.

Додаток скоро можна буде завантажити в App Store і Google Play, а уже зараз така змога є на сайті regionguide.od.ua. Втім, продукт ще повністю не наповнений. За словами Олександра Шеки, впродовж кількох тижнів в фокус-групах будуть обговорювати, які локації занести в додаток і як поліпшити його функціонал.

Крім того, зазначив чиновник, підприємці зможуть самостійно розміщувати в додатку відомості про свої об'єкти.

Разом із додатком Odessa Region Guide на засіданні туристичної ради презентували аудіогіди трьома туристичними субрегіонами Одеської області: Дунайським, Білгород-Дністровським та Нижньодністровським.

"З 2017 року ми розпочали підготовку до написання програм розвитку туристичних субрегіонів для того, щоб визначити особливості конкретного регіону й максимально приділяти увагу розвитку тих "фішок", які є на цій території", - розповів Шека.

Аудіогіди доступні українською, російською та англійською мовами.

Цьогоріч туристична рада планує створити аудіогіди для наступних трьох субрегіонів області.

Варто зазначити, що робота над мобільним додатком для туристів, охочих відвідати Одещину, розпочалася ще наприкінці 2018 року. На його розроблення обласна влада виділила майже 180 тис. грн.

Як повідомляв Укрінформ, 2020 року обласна влада Одещини вирішила зробити ставку на розвиток туристичного та курортно-рекреаційного потенціалу області та збільшення туристичного потоку шляхом впровадження новітніх технологій, оскільки це один із найбільш ефективних способів просування туристичного продукту.