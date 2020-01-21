На Одещині розповіли, скільки заробили на туристичному зборі

В Одеській області торік майже вдвічі зросли доходи від туристичного збору.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

"Доходи від туристичного збору на Одещині за 2019 рік становлять 21,4 млн грн. Це на 84,5% більше, як порівняти з показниками 2018 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лідерами за обсягом туристичного збору серед міст обласного значення стали Одеса (11,6 млн грн) і Білгород-Дністровський (4,7 млн грн).

Також привабливими для гостей стали маршрути Ізмаїла. У 2019 році туристичний збір в місті становив 241,1 тис. грн, що вп'ятеро більше, ніж у 2018 році.

До топ-5 районів-лідерів за доходами від туристичного збору потрапили Овідіопольський (465,2 тис. грн), Лиманський (288,9 тис. грн), Білгород-Дністровський (184,8 тис. грн), Кілійський (136,6 тис. грн), Татарбунарський (117,6 тис. грн).

"Окрім того, новостворені ОТГ стають своєрідними точками тяжіння. Там створюють турпродукти, які покращують туристичну привабливість. У 2019 році лідерами серед ОТГ стали Шабівська (1 млн грн) та Дальницька (1,5 млн грн)", - зазначають в ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, з початку 2019 року в Україні почали діяти нові ставки туристичного збору. Раніше їхній розмір встановлювався у відсотках до вартості номера, а з 1 січня 2019 року – у відсотках від мінімальної зарплати: до 0,5% – для українських туристів та до 5% – для іноземних. Конкретну ставку туристичного збору визначає кожна окрема сільська, селищна, міська рада або рада об’єднаної територіальної громади для свого населеного пункту. У 2019 році туристичний збір не міг перевищувати 20,86 грн за добу розміщення для українських туристів та 208,65 грн (близько 6,5 євро) для іноземних туристів.