На Одещині розповіли, скільки заробили на туристичному зборі
Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.
"Доходи від туристичного збору на Одещині за 2019 рік становлять 21,4 млн грн. Це на 84,5% більше, як порівняти з показниками 2018 року", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що лідерами за обсягом туристичного збору серед міст обласного значення стали Одеса (11,6 млн грн) і Білгород-Дністровський (4,7 млн грн).
Також привабливими для гостей стали маршрути Ізмаїла. У 2019 році туристичний збір в місті становив 241,1 тис. грн, що вп'ятеро більше, ніж у 2018 році.
До топ-5 районів-лідерів за доходами від туристичного збору потрапили Овідіопольський (465,2 тис. грн), Лиманський (288,9 тис. грн), Білгород-Дністровський (184,8 тис. грн), Кілійський (136,6 тис. грн), Татарбунарський (117,6 тис. грн).
"Окрім того, новостворені ОТГ стають своєрідними точками тяжіння. Там створюють турпродукти, які покращують туристичну привабливість. У 2019 році лідерами серед ОТГ стали Шабівська (1 млн грн) та Дальницька (1,5 млн грн)", - зазначають в ОДА.
Як повідомляв Укрінформ, з початку 2019 року в Україні почали діяти нові ставки туристичного збору. Раніше їхній розмір встановлювався у відсотках до вартості номера, а з 1 січня 2019 року – у відсотках від мінімальної зарплати: до 0,5% – для українських туристів та до 5% – для іноземних. Конкретну ставку туристичного збору визначає кожна окрема сільська, селищна, міська рада або рада об’єднаної територіальної громади для свого населеного пункту. У 2019 році туристичний збір не міг перевищувати 20,86 грн за добу розміщення для українських туристів та 208,65 грн (близько 6,5 євро) для іноземних туристів.