Закарпаття за рік заробило понад 8,5 мільйона туристичного збору
Про це повідомляє пресслужба Управління туризму та курортів ДЕРТ Закарпатської ОДА.
"Протягом 2019 року до місцевих бюджетів Закарпатської області сплачено 8 млн. 560,1 тис. грн туристичного збору, що на 125,1 відсотка більше, ніж аналогічного періоду минулого (2018-го – ред.) року", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що найбільші суми туристичного збору у 2019 році надійшли до бюджетів об’єднаної територіальної громади с. Поляна (Свалявський район) – 2049,4 тис. грн та м. Ужгород – 1376,9 тис. грн, Берегівського району – 953,5 тис. грн, Міжгірського ‒ 604,3 тис. грн, Ужгородського району ‒ 569,2 тис. грн. Також серед лідерів – м. Мукачево – 490,5 тис. грн, Хустський район ‒ 344,9 тис. грн та м. Берегове – 334,6 тис. грн, Воловецький – 294 тис. грн, Перечинський ‒ 278,8 тис. грн, Виноградівський – 273,9 тис. грн і Рахівський райони – 195, 9 тис. грн.
Як повідомляв Укрінформ, з початку 2019 року в Україні почали діяти нові ставки туристичного збору. Раніше їхній розмір встановлювався у відсотках до вартості номера, а з 1 січня 2019 року – у відсотках від мінімальної зарплати: до 0,5% – для українських туристів та до 5% – для іноземних. Конкретну ставку туристичного збору визначає кожна окрема сільська, селищна, міська рада або рада об’єднаної територіальної громади для свого населеного пункту. У 2019 році туристичний збір не міг перевищувати 20,86 грн за добу розміщення для українських туристів та 208,65 грн (близько 6,5 євро) для іноземних туристів.