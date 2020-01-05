Закарпаття за рік заробило понад 8,5 мільйона туристичного збору

До місцевих бюджетів Закарпаття впродовж 2019 року надійшло майже 8,6 мільйона гривень туристичного збору. Лідером стала ОТГ села Поляна.

Про це повідомляє пресслужба Управління туризму та курортів ДЕРТ Закарпатської ОДА.

"Протягом 2019 року до місцевих бюджетів Закарпатської області сплачено 8 млн. 560,1 тис. грн туристичного збору, що на 125,1 відсотка більше, ніж аналогічного періоду минулого (2018-го – ред.) року", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільші суми туристичного збору у 2019 році надійшли до бюджетів об’єднаної територіальної громади с. Поляна (Свалявський район) – 2049,4 тис. грн та м. Ужгород – 1376,9 тис. грн, Берегівського району – 953,5 тис. грн, Міжгірського ‒ 604,3 тис. грн, Ужгородського району ‒ 569,2 тис. грн. Також серед лідерів – м. Мукачево – 490,5 тис. грн, Хустський район ‒ 344,9 тис. грн та м. Берегове – 334,6 тис. грн, Воловецький – 294 тис. грн, Перечинський ‒ 278,8 тис. грн, Виноградівський – 273,9 тис. грн і Рахівський райони – 195, 9 тис. грн.

Як повідомляв Укрінформ, з початку 2019 року в Україні почали діяти нові ставки туристичного збору. Раніше їхній розмір встановлювався у відсотках до вартості номера, а з 1 січня 2019 року – у відсотках від мінімальної зарплати: до 0,5% – для українських туристів та до 5% – для іноземних. Конкретну ставку туристичного збору визначає кожна окрема сільська, селищна, міська рада або рада об’єднаної територіальної громади для свого населеного пункту. У 2019 році туристичний збір не міг перевищувати 20,86 грн за добу розміщення для українських туристів та 208,65 грн (близько 6,5 євро) для іноземних туристів.