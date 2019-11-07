На Івано-Франківщині назвали туристичних лідерів області

На Івано-Франківщині назвали туристичних лідерів області

Укрінформ
Місцеві бюджети Івано-Франківської області з січня до жовтня 2019 року поповнилися на 5,1 мільйона гривень туристичного збору.

Про це повідомив начальник відділу туризму Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму й інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації Віталій Передерко на сторінці в Facebook

«Туристичний збір Івано-Франківської області за 10 місяців 2019 року становить 5,1 млн гривень, або 138% річного показника 2018 року. Приріст надходжень протягом десяти місяців, порівняно з відповідним періодом минулого року, становить 53%», – написав Передерко.

За його словами, лідерами за підсумками десяти місяців серед територій міських рад міст обласного значення стали Яремче (3,5 млн грн) та Івано-Франківськ (1 млн грн).

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Лідери серед районів – Косівський (157 тис. грн) та Богородчанський (92 тис. грн). А лідером серед ОТГ стала Коломийська громада (73 тис. грн).

Найбільший же приріст за надходженнями впродовж десяти місяців, як порівняти з минулим роком, – у Коломиї – майже 426%.

Як повідомляв Укрінформ, з початку 2019 року в Україні почали діяти нові ставки туристичного збору. Раніше їхній розмір встановлювався у відсотках до вартості номера, а з 1 січня 2019 року – у відсотках від мінімальної зарплати: до 0,5% – для українських туристів та до 5% – для іноземних. Конкретну ставку туристичного збору визначає кожна окрема сільська, селищна, міська рада або рада об’єднаної територіальної громади для свого населеного пункту. У 2019 році туристичний збір не може перевищувати 20,86 грн за добу розміщення для українських туристів та 208,65 грн (близько 6,5 євро) для іноземних туристів.

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