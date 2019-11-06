Закарпаття цьогоріч уже отримало понад 6 мільйонів туристичного збору

Місцеві бюджети Закарпаття з січня до жовтня 2019 року поповнилися на 6 мільйонів 369 тисяч гривень туристичного збору.

Про це повідомляє пресслужба Управління туризму та курортів ДЕРТ Закарпатської ОДА.

«Протягом десяти місяців поточного року до місцевих бюджетів Закарпатської області сплачено 6 млн 369 тис. грн туристичного збору, що на 109,9 відсотка більше, ніж аналогічного періоду минулого року», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільші суми туристичного збору 2019 року надійшли до бюджетів об’єднаної територіальної громади с. Поляна (Свалявський район) – 1 540,5 тис. грн, м. Ужгород – 1 054,9 тис. грн, Берегівського району – 819,4 тис. грн, Міжгірського ‒ 529,7 тис. грн, Ужгородського району ‒ 299,4 тис. грн, м. Берегове – 288,2 тис. грн та м. Мукачево – 287,0 тис. грн, Хустського району ‒ 277,8 тис. грн.

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Як повідомляв Укрінформ, з початку 2019 року в Україні почали діяти нові ставки туристичного збору. Раніше їхній розмір встановлювався у відсотках до вартості номера, а з 1 січня 2019 року – у відсотках від мінімальної зарплати: до 0,5% – для українських туристів та до 5% – для іноземних. Конкретну ставку туристичного збору визначає кожна окрема сільська, селищна, міська рада або рада об’єднаної територіальної громади для свого населеного пункту. У 2019 році туристичний збір не може перевищувати 20,86 грн за добу розміщення для українських туристів та 208,65 грн (близько 6,5 євро) для іноземних туристів.