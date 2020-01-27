Унікальний Музей дверних молотків може з’явитися на Дніпропетровщині

У Нікополі, що на Дніпропетровщині, планують облаштувати перший у світі Музей дверних молотків.

Як повідомляє NNS з посиланням на директора благодійного фонду "Нікополь туристичний" Олега Фельдмана, ця організації виграла грантовий конкурс Re_HERIT з проєктом такого музею, і є вірогідність того, що отримає кошти на його реалізацію.

Музей дверних молотків планують створити в історичному центрі Нікополя – у старій частині міста – в колишньому магазині купецької сім’ї Тимофієвих, що на вулиці Поштовій, 1.

Концепція музею передбачає креативне експонування такої звичайної для побуту мешканців XIX ст. – початку XX ст. речі, як дверний молоток. У наш час вони майже вийшли з вжитку, їх замінили електронні дзвінки. Тож за допомогою представлення молотків планують проілюструвати історію купецького періоду розвитку Нікополя. Адже кожен купець, дворянин і деякі міщани хотіли виділитися, і тому дверних молотків існує широке розмаїття. Вони вирізняються тематикою та якістю виконання.

За задумом авторів проєкту, історія міста в цьому музеї набуде нестандартної подачі, що має привернути набагато більше уваги, ніж класична музейна експозиція.

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У Музеї дверних молотків буде розміщено близько 35 дверей-панелей. Кожну виготовлять в унікальному дизайні, що відповідатиме характеру та справі тієї людини, у чий дім вона вестиме. Частина дверних молотків виготовлені у стилі, що ілюструє професію і життєве призначення особистості, розкриває унікальні риси характеру власника.

Концепцією музею передбачено розміщення біля кожних дверей інформації (за наявності – й фотографії) про певну особу, будівлю, де вона жила або працювала (як, наприклад, пивзавод братів Штекель) та її адресу.

Буде передбачене місце, де відвідувачі зможуть зробити селфі. Також у музеї обіцяють відтворити ділянку вулиці тогочасного міста, з вивісками, які можна побачити на старих архівних фото Нікополя. Ця частина музею запланована як одна велика суцільна фотозона.

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Передбачено й інтерактивні елементи – біля деяких дверей встановлять старовинні телефонні слухавки. Піднявши їх, можна буде почути голос та побалакати, наприклад, з купцем, міським головою, міщанином чи відомим артистом, двері якого вестимуть до готельного номеру (у Нікополі, наприклад, зупинявся Леонід Утьосов). Таке аудіоспілкування використовуватимуть у квестах.

В музеї планують встановити й інше квест-обладнання. Під час різноманітних завдань гості не тільки отримуватимуть задоволення від гри, а й робитимуть екскурс в історію Нікополя, дізнаватися, яким він був понад сто років тому. Завдяки ігровій механіці відвідувачі знайдуть двері, за якими на них чекатиме скарб.

Крім того, працюватиме інтерактивний квестовий формат відвідин музею в комплексі з екскурсіями Старою частиною міста й купецькими підземеллями.