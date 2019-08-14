На Дніпропетровщині визначили 10 найкращих туристичних маршрутів

На Дніпропетровщині завершився другий етап обласного культурологічно-туристичного проєкту серед ОТГ, результатом якого стали 10 найкращих туристичних маршрутів, запропонованих тергромадами.

Про це повідомила громадська організація «Жінки плюс» у Facebook.

«Завершився другий етап обласного культурологічно-туристичного проєкту «Невідома Дніпропетровщина» серед ОТГ. Обрано 10 кращих туристичних маршрутів. Дякуємо всім, хто відповідально підійшов до розробки й презентації маршруту своєї громади – Апостолівська ОТГ Дніпропетровської області, Васильківська селищна об'єднана територіальна громада, Китайгородська, Ковпаківська, Межиріцька об'єднана територіальна громада, Мирівська сільська об'єднана територіальна громада, Новоолександрівська ОТГ Дніпровського району Дніпропетровської області, Перещепинська міська ОТГ, Покровська селищна рада та Червоногригорівська об’єднана територіальна громада», - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що остаточних переможців буде визначено на підсумковому туристичному форумі в жовтні.

Ініціатор проєкту «Невідома Дніпропетровщина» – громадська організація «Жінки плюс». Організатори проекту – управління з питань гуманітарної, соціально-культурної сфери та освіти виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради, а також комунальні підприємства облради «Представництво Придніпров’я» та «Центр народної творчості «Дивокрай».

Проєкт розроблено з метою розвитку та популяризації регіонального туризму на території області та створення цікавих туристичних маршрутів.