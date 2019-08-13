Львівщина розробила для туристів "Гологори"

На Львівщині з'явився новий маршрут для сімейного відпочинку – "Гологори".

Про це повідомила пресслужба облдержадміністрації.

"Управління туризму та курортів Львівської ОДА рекомендує новий напрямок відпочинку – "Гологори". Це мальовничий регіон низькогірського пасма в Перемишлянському та Золочівському районах", – йдеться в повідомленні.

Всупереч своїй назві Гологори вкриті лісами. Терени низькогір’я входять до Національного природного парку "Північне Поділля" та Романівського ландшафтного заказника, які славляться своїми пам’ятками природи: "Лиса Гора", "Гора Вапнярка", "Ліс під Трудовачем". Через свою рельєфну унікальність в давнину регіон сприяв превентивній обороні Львова. Тут було збудовано замки в Свіржі, Золочеві, Поморянах.

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"Ми знаємо, що сьогодні потрібні нові напрямки для відкриттів та сімейних подорожей. Для дітей має бути й пізнавально, й смачно, й інтерактивно, й захопливо. Тому пропонуємо ідею нового сімейного маршруту від управління туризму та курортів ЛОДА та агентства подорожей до унікальних місць Explorer Life", - зазначила начальник управління туризму та курортів ЛОДА Наталя Табака.

За її словами, подорож за цим маршрутом дасть змогу й добре відпочити серед мальовничих краєвидів, і відвідати унікальні історичні пам`ятки, і придбати вироби з чорної гаварецької кераміки, й скуштувати смаколики галицької кухні.

Фото: ЛОДА