Туристам буде легше дістатися з центру Запоріжжя до Хортиці

Міська влада Запоріжжя затвердить новий тролейбусний маршрут №1. Він має поєднати центр міста з островом Хортиця.

Відповідний проект рішення оприлюднений на сайті Запорізької міської ради.

«З метою покращення пасажирських перевезень електротранспортом, виконавчий комітет Запорізької міської ради вирішив ввести в дію тролейбусний маршрут №1 сполученням «Пл. Маяковського – о. Хортиця», - йдеться в документі.

КП «Запоріжелектротранс» доручено розробити та затвердити паспорт тролейбусного маршруту №1, а також будуть затверджені тролейбусні зупинки «Пл. Маяковського» та «Турбаза «Хортиця».

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Для роботи на тролейбусному маршруті №1 сполученням «Пл. Маяковського – о. Хортиця» планують залучити екологічно чистий рухомий склад – електробуси.

«Зазначений маршрут буде з’єднувати центр міста з історичною пам’яткою, колискою Запорозького козацтва – о. Хортицею. Даним маршрутом зможуть скористатись як жителі нашого міста, так і туристи, які бажають відвідати нові туристичні об’єкти», - говориться в пояснювальній записці.

Як раніше повідомлялось, Запоріжжя планує придбати 10 електробусів. Вони почнуть працювати на автобусних маршрутах не раніше 2020 року.