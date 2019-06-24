Хортиця пропонує туристам провести ніч на Січі

Працівники Національного заповідника “Хортиця” організували нічну екскурсію “Ніч на Січі”. Це перша екскурсія, яка проходить не в середині музею, а на відкритій території.

Кореспонденти Укрінформу також прогулялися нічною Хортицею.

“Ідея проведення такої екскурсії зародилась дуже давно. Нічні екскурсії практикуються у світі, але в нас ніяк не доходили руки до реалізації нашого задуму. Це пілотний проект, він іміджевий, ми на цьому не заробляємо. Всі звикли дивитися на Хортицю вдень, та й лише в контексті козацтва, але ми хочемо розкрити й розширити діапазон сприйняття Хортиці. Це і історія, і природа, і енергетика”, - говорить завідувач туристичного відділу заповідника “Хортиця” Сергій Дударенко.

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Наразі організатори відшліфовують програму та маршрут. Кажуть, що ставити на потік нічні прогулянки островом не будуть, адже не хочуть, щоб екскурсія стала “буденною”.

“Плануємо проводити не частіше ніж раз на місяць. Хортиця вночі надихає своєю енергетикою, нам треба було додати трохи фарб і вже екскурсія була готова. Спробуємо зануритися в давні часи, покажемо людям те, чого зазвичай вони не бачать вдень. Переважна більшість екскурсій проходить всередині музею, це єдина в Україні, яка проводиться територією”, - розповідає Дударенко.

Побачити нічну Січ прийшло близько 50 людей. Окрім місцевих жителів, островом гуляли й жителі сусіднього Дніпра, Чернівців, Миколаєва й навіть Еквадору.

“Фернандо – наш друг із Еквадору. На кілька днів приїхав до нас у Запоріжжя. Його дуже вразив наш проспект, точніше його довжина, а тепер ми вразили його ще й Хортицею”, - розповіла жителька Запоріжжя Ольга.

За словами самого Фернандо, він не очікував потрапити у таку пригоду, як прогулянка нічною Хортицею, він дуже вражений справжніми козаками, шаблями, дерев’яною козацькою церквою.

Екскурсія триває 2,5–3 години. Туристи проходять маршрут, довжина якого близько 1,5–2 кілометри. Під час екскурсії на мандрівників чекає театралізована вистава Січових козаків із особливими спецефектами, музичний виступ групи етнічних музикантів, реконструкція старовинного ритуалу на давньому святилищі.

Фото: Дмитро Смольєнко/Укрінформ