Садибу родини Панаса Мирного в Гадячі перетворять на музей

У Гадячі, що на Полтавщині, планують створити музей-садибу "Просвітителі ХІХ століття", присвячену представникам місцевої інтелігенції того часу – родинам Панаса Мирного та Драгоманових-Косачів.

Розміститься музей у садибі, що належала сестрі Панаса Мирного, й має історичну та архітектурну цінність, повідомляє пресслужба Гадяцької міської ради.

"Тут проводитимуться екскурсії-подорожі на гостину до славних земляків, організовуватимуться театралізовані історичні перфоманси, літературні читання, конкурси та майстер-класи, вечори-зустрічі і засідання літоб’єднань, інтерактивні музейні екскурсії", – йдеться в повідомленні.

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Можливість облаштувати в садибі музей з'явилася після того, як далекий родич сестри Панаса Мирного Дмитро Цимиренко вирішив подарувати цю будівлю громаді Гадяча. Після переговорів з міським головою Володимиром Нестеренком Дмитро Цимиренко розпочав передачу на баланс Гадяцької міської ОТГ садиби за умови, що міська рада забезпечить фінансування згідно з програмою щодо відродження місцевої історико-культурної спадщини та проведе необхідний капремонт будинку й історичну реконструкцію садиби.

У перспективі планується відтворити цю територію максимально наближеною до тих часів, коли вона належала родині Панаса Мирного, пов’язавши з родиною Драгоманових-Косачів, що жили по сусідству. У громаді обіцяють створити цікавий туристичний об’єкт з сучасною та зручною інфраструктурою для жителів і гостей міста.