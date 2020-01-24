В Ужгородському скансені частуватимуть медом і йокаї-боб-гуляшем

У Закарпатському музеї народної архітектури та побуту в суботу, 25 січня, відбудеться захід "День св. Тетяни у скансені" з вільною кузнею та реконструкцією карпатської гастрономії.

Про це повідомляється на сторінці скансену в Facebook.

"25 січня 2020 року запрошуємо всіх ужгородців та гостей міста відвідати захід "День св. Тетяни у скансені", який триватиме з 14 до 15 год", – йдеться в повідомленні.

На відвідувачів чекатимуть такі заходи, як вільні кузня від карпатських ковалів Романа Мурника та Степана Руснака й дегустація від карпатських бджолярів "Турянський мед", реконструкція карпатської гастрономії - йокаї-боб-гуляш від стрика Толі, шкільний урок "Криптозоологія Закарпаття" у древній школі від професора Шандора.

Крім того, в межах заходу стартує нова атракція – "Вільна фотозона від найкращих фотографів".