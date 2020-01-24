Мукачево зустріне весну "Варишською палачінтою"
Укрінформ
У Мукачеві, що на Закарпатті, 29 лютого – 1 березня триватиме фестиваль-ярмарок "Варишська палачінта".
Про це повідомляє пресслужба Управління туризму та курортів ДЕРТ Закарпатської ОДА.
"Варишська палачінта" – це фестиваль-ярмарок з нагоди проводів зими та початку весни. Цьогоріч захід відбуватиметься з 29 лютого по 1 березня 2020 року у центральному парку м. Мукачево. Під час фесту учасники пектимуть палачінти (млинці) з різними начинками та соусами. Також на фестивалі пригощатимуть гостей медом, сирами, вином", – йдеться в повідомленні.
Крім того, передбачаються виступи творчих колективів, змагання, вікторини, естафети з палачінташками і марафон на випікання млинців.
Уже традиційно в межах фестивалю відбудеться й Палачінтакіада – сімейна розважально-спортивна олімпіада.