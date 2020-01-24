Мукачево зустріне весну "Варишською палачінтою"

У Мукачеві, що на Закарпатті, 29 лютого – 1 березня триватиме фестиваль-ярмарок "Варишська палачінта".

Про це повідомляє пресслужба Управління туризму та курортів ДЕРТ Закарпатської ОДА.

"Варишська палачінта" – це фестиваль-ярмарок з нагоди проводів зими та початку весни. Цьогоріч захід відбуватиметься з 29 лютого по 1 березня 2020 року у центральному парку м. Мукачево. Під час фесту учасники пектимуть палачінти (млинці) з різними начинками та соусами. Також на фестивалі пригощатимуть гостей медом, сирами, вином", – йдеться в повідомленні.

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Крім того, передбачаються виступи творчих колективів, змагання, вікторини, естафети з палачінташками і марафон на випікання млинців.

Уже традиційно в межах фестивалю відбудеться й Палачінтакіада – сімейна розважально-спортивна олімпіада.