Гуцули везуть до Львова свої коляду і плєс

У Львові на площі Ринок у неділю, 26 січня, проведуть День гуцульської культури.

Про це повідомляє пресслужба Верховинської районної ради на сторінці в Facebook.

"У неділю, 26 січня 2020 року у м. Львові на площі Ринок відбудеться День гуцульської культури. Це багатогранна автентична культурно-мистецька програма. Творчі народні колективи демонструватимуть на сцені Гуцульську коляду, колядницький плєс, унікальне автентичне мистецтво Верховинщини – гуцульську співанку, пісню, запальний народний танець та багато інших видовищних культурно-мистецьких дійств", – йдеться в повідомленні.

Крім того, верховинці пропонуватимуть тури вихідного дня для активного відпочинку мальовничим Гуцульським краєм та запрошуватимуть у туристичні мандрівки Карпатами. Зокрема, рекламні проспекти турів вихідного дня запропонують відвідати музейну Верховинщину – музеї Івана Франка, Гната Хоткевича та Гуцульського театру, музей гуцульського побуту, етнографії та музичних інструментів імені музиканта-віртуоза Романа Кумлика, музей гуцульської магії, хату-музей "У трембітаря", музей фільму "Тіні забутих предків" та інші.

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За інформацією оргкомітету заходу, на його відвідувачів чекатиме видовищна культурно-мистецька програма, феєрія мистецької автентики Верховинщини і неймовірної краси відпочинкові гуцульські дійства.

Як повідомляв Укрінформ, гуцульська коляда Верховинщини Івано-Франківської області на початку січня 2020 року увійшла до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини.