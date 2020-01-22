Закоханим пропонують провести День Валентина в Будинку Джульєтти

У День усіх закоханих двері Будинку Джульєтти в італійській Вероні вперше відчиняться для сучасних Ромео та Джульєтти.

Про це повідомляється на сайті з оренди житла Airbnb.

"Тут пара проведе одну ніч. Закохані спробують вечерю від шеф-кухаря ресторану з двома зірками Michelin і прочитають листи, адресовані Джульєтті", - йдеться в повідомленні.

Щасливчики стануть першою парою, яка поспить на ліжку Джульєтти зі знаменитої екранізації трагедії Шекспіра 1968 року від режисера Франко Дзеффіреллі.

Також закохані зможуть насолодитися святковою вечерею, яку подасть до парадної їдальні особистий дворецький. У ролі кулінарного чарівника виступить шеф-кухар Джанкарло Пербелліні.

Потім, зручно вмостившись біля каміну, гості відповідатимуть на листи про кохання, які приходять до Будинку Джульєтти з усього світу.

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Крім того, для закоханих влаштують професійну фотосесію на вулицях Верони.

Охочі стати учасниками романтичної пригоди мають описати свою історію кохання англійською мовою й спробувати переконати в тому, що саме вони з коханою людиною найбільше заслуговують на перемогу в конкурсі.

Заявки приймаються до 2 лютого 2020 року включно.

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В Airbnb нагадують, що місце дії шекспірівської п'єси про безсмертне кохання – Верона. Автор не вказав назви вулиць, але вважається, що головна героїня жила в Будинку Джульєтти, розташованому в центрі міста. Палац XIII століття, перетворений на музей, приваблює натовпи туристів. Балкон цього середньовічного будинку – знаменитий символ любовних зізнань.

Щороку до Будинку Джульєтти приходять тисячі листів з усього світу. Відправникам відповідають волонтери громадської організації "Клуб Джульєтти". Їх називають "секретарями Джульєтти".

Фото: Airbnb