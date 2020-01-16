У Таїланді туристи можуть переночувати в компанії зі слонами

Гості розкішного курорту на півночі Таїланду відтепер мають можливість переночувати в компанії зі слонами завдяки номерам-бульбашкам, встановленим посеред древніх джунглів.

Прозорі споруди, з яких можна спостерігати за тваринами, а також насолоджуватися навколишніми краєвидами та зорями на нічному небі, розміщені на дерев’яних помостах на курорті Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort, що займає територію 650 тисяч квадратних метрів, пише Designboom.

Кожен із номерів розміром 22 квадратні метри оснащено кондиціонером. Приміщення розділене на спальню й вітальню під прозорим куполом, а також душову кімнату, стіни якої непрозорі.

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Провести час від заходу сонця до світанку в бульбашках коштує від 585 доларів.

Кошти, отримані від такого відпочинку туристів, дадуть можливість доглядачам слонів допомагати тваринам, не експлуатуючи їх.

Фото з сайту designboom.com