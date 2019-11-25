В Англії туристи можуть прийняти ванну в компанії з левами
У Port Lympne Hotel and Reserve пропонують спати, їсти й навіть приймати ванну за декілька сантиметрів від диких тварин – левів, тигрів, вовків і ведмедів, пише The Sun.
Особливо вражає будиночок по сусідству з левами: зведений в стилі лофт, він обладнаний панорамними вікнами, з яких можна поспостерігати за життям хижаків. Ніч в будиночку коштуватиме від 1 750 фунтів стерлінгів.
У вартість включено сніданок, пляшку шампанського після прибуття, безкоштовне сафарі, вхід до Port Lympne Hotel and Reserve, а також до Howletts Wild Animal Park.
Дешевше буде зупинитися в будиночках по сусідству з тиграми (1 000 фунтів за ніч), вовками (549 фунтів) і ведмедями (350 фунтів).
Гроші за проживання в готелі йдуть на обслуговування заповідника й підтримку фонду The Aspinall Foundation. Проєкт Port Lympne займається поверненням до заповідників і зон, що охороняються, диких тварин, які потрапили в неволю.
Фото: aspinallfoundation.org