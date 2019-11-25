В Англії туристи можуть прийняти ванну в компанії з левами

В англійському графстві Кент можна зупинитися в п'ятизіркових будиночках, розташованих посеред сафарі-парку.

У Port Lympne Hotel and Reserve пропонують спати, їсти й навіть приймати ванну за декілька сантиметрів від диких тварин – левів, тигрів, вовків і ведмедів, пише The Sun.

Особливо вражає будиночок по сусідству з левами: зведений в стилі лофт, він обладнаний панорамними вікнами, з яких можна поспостерігати за життям хижаків. Ніч в будиночку коштуватиме від 1 750 фунтів стерлінгів.

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У вартість включено сніданок, пляшку шампанського після прибуття, безкоштовне сафарі, вхід до Port Lympne Hotel and Reserve, а також до Howletts Wild Animal Park.

Дешевше буде зупинитися в будиночках по сусідству з тиграми (1 000 фунтів за ніч), вовками (549 фунтів) і ведмедями (350 фунтів).

А якщо забронювати номер до 29 листопада, можна отримати знижку до 50% на обрані дати до кінця цього року.

Гроші за проживання в готелі йдуть на обслуговування заповідника й підтримку фонду The Aspinall Foundation. Проєкт Port Lympne займається поверненням до заповідників і зон, що охороняються, диких тварин, які потрапили в неволю.

Фото: aspinallfoundation.org