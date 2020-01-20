Знаменитий ресторан у Франції втратив одну із зірок Michelin

Легендарний ресторан французького шеф-кухаря Поля Бокюза біля міста Ліон вперше за більш ніж півстоліття втратив одну з трьох зірок рейтингу Michelin.

Прессекретар Червоного гіда Michelin зазначив, що рішення ґрунтується на оцінці кількох суддів. Представники заявляють, що ресторан все ще залишається першокласним, але вже не на рівні трьох зірок, повідомляє NHK.

Знижений рейтинг ресторану патріарха французької гастрономії буде оприлюднено в гіді Michelin, який вийде наприкінці січня цього року. Ресторан Поля Бокюза оцінювався в три зірки з 1965 року, що є світовим рекордом.

"Попри те, що ми приголомшені рішенням інспекторів Michelin, є одна річ, яку ми ні за що не хочемо втратити, це - дух месьє Поля", - йдеться в комюніке, опублікованому на сайті ресторану, повідомляє Euronews.

Легендарний шеф-кухар і ресторатор Поль Бокюз помер два роки тому, 20 січня 2018 року, у віці 91 року. Його називають основоположником "нової кухні" ("nouvelle cuisine"), в якій використовується менше жирів, ніж у традиційній, і особлива увага приділяється свіжості та якості інгредієнтів.

Поль Бокюз був першим шеф-кухарем, який об'єднав кулінарне мистецтво з продуманою діловою тактикою, розробив бренд своєї кухні та свій імідж. Він створив імперію ресторанів по всьому світу, чиї пропозиції варіюються від високої кухні до фаст-фуду.

Фото: bocuse.fr