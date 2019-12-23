Найкращі гастрозаклади Закарпаття отримали "Шовдарь-2019"

На Закарпатті за підсумками гастрономічної премії "Шовдарь-2019" назвали найкращі в регіоні ресторацію, винарню, пиварню, сироварню, кав’ярню та кондитерську 2019 року.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в Ужгородському пресклубі.

"Щорічне нагородження найкращих ресторацій Закарпаття проводить Закарпатська туристична організація. Премію вручають рестораціям та іншим гастрозакладам, що оцінені користувачами у соцмережах та на гастрономічних сайтах. Номінантів пропонують експерти команди "Закарпатський фудблог", - йдеться в повідомленні.

Мета премії – розвиток локальних ресторацій та сфери гостинності для підвищення конкурентоздатності учасників ринку та інформування споживачів про якість ресторацій на Закарпатті.

Відтак, найкращою ресторацію на Закарпатті у 2019 році визнано ресторан "Косино" на однойменному курорті, найкраща ресторація закарпатської кухні – це "Графський двір" у Мукачеві. Найкраща кав’ярня – заклад "River side" в Ужгороді, тут же розташована й найкраща кондитерська – "Шетфаньо-Шекете Шош".

Найкращою винарнею названо "Винний сад" у Мукачеві, а пиварнею – "Джон Гашпар" в Берегові. Найкращою серед сироварень Закарпаття вкотре визнали "Селиську сироварню" на Хустщині.

А гастрономічним відкриттям року названо першу закарпатську піцу від "Бетяр Гриль" в Ужгороді.